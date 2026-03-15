La Selección Mexicana recibió un fuerte respaldo de una de sus leyendas. Oswaldo Sánchez exguardameta histórico del Tri se mostró muy optimista respecto al desempeño del equipo en la próxima Copa del Mundo 2026.

En sus palabras el combinado nacional cuenta con una estructura sólida que puede llevarlo a trascender en una edición especial al disputarse en territorio mexicano junto a Estados Unidos y Canadá.

Lee también Irak sí viajará a Monterrey para jugar su partido de repechaje al Mundial 2026

Sánchez resaltó tres figuras fundamentales que sostienen el proyecto actual. En la parte directiva sobresale Duilio Davino quien aporta decisiones deportivas con visión experimentada. En el banquillo Javier Aguirre dirige con su trayectoria exitosa y conocimiento profundo del futbol internacional mientras Rafa Márquez funge como auxiliar técnico tras su exitosa carrera como jugador y capitán emblemático de México en mundiales anteriores.

¿Qué dijo Oswaldo Sánchez sobre el futuro de México en el Mundial 2026?

"Fíjate que los veo bien los veo bien porque creo que de repente el entorno de desconfianza de mucha gente le puede facilitar un desarrollo positivo a la selección" expresó Sánchez, quien añadió que hacía mucho tiempo no existía una dirección tan clara llena de experiencia pasión y vivencias mundialistas en el equipo.

Admiró especialmente la combinación de Márquez y Aguirre en el banquillo y enfatizó que el Mundial resulta muy emocional y requiere conexión total con la afición. Por ello aprovechó para enviar un mensaje positivo y pedir buena vibra hacia el Tri.

"Mira, hacía mucho tiempo que en selección nacional no había una directriz tan clara y llena de tanta experiencia, pasión, pero sobre todo el haber vivido y el haber palpado lo que significó el Mundial. Me refiero a Duilio Davino desde el nivel futbolístico-directivo, Rafa Márquez que estuvo con nosotros, el gran capitán, nuestro gran líder de muchos años, auxiliar técnico del Vasco, imagínate un entrenador, el más galardonado de los entrenadores mexicanos en el mundo", dijo.

"Esos tres ejes que están soportando el tema futbolístico de la selección a mí me hacen tener mucha confianza en saber que el Mundial es muy emocional, es muy de conexión, y por eso insisto con este mensaje, a que mandemos buena vibra a la Selección", mencionó.

"Yo estoy seguro que van a hacer historia, porque tienen jugadores jóvenes que tienen un hambre y un deseo brutal de trascender, y eso para mí es bien importante", agregó.