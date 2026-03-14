La Selección Mexicana enfrenta un serio problema físico a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, luego de que varios de sus futbolistas se encuentran lesionados o en proceso de recuperación, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

Entre las bajas más sensibles están el portero Luis Ángel Malagón y el mediocampista Marcel Ruiz, quienes prácticamente quedaron descartados tras sufrir graves lesiones.

Malagón padeció una ruptura del tendón de Aquiles, mientras que Marcel sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y daño en el menisco de la rodilla derecha.

Marcel Ruiz se lamenta tras lesionarse en el partido entre Toluca y San Diego FC. FOTO: Imago7

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¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana?

A ellos se suma el lateral Rodrigo Huescas, quien también sufrió una rotura de ligamentos que lo dejaría fuera del torneo, además del defensor Jesús Orozco Chiquete.

Otros futbolistas importantes del Tri siguen en duda por distintos problemas físicos. El capitán Edson Álvarez arrastra molestias en el tobillo, mientras que el mediocampista Luis Chávez continúa recuperándose de una lesión de ligamento cruzado sufrida en 2025.

En la primera media hora del partido contra Japón, Edson Álvarez se lesionó. Foto: Especial

En la lista también aparecen Gilberto Mora, César Huerta, César Montes y Luis Romo, quienes han presentado molestias físicas en las últimas semanas, por lo que su situación deberá evaluarse antes de definir la convocatoria final.

En contraste, hay señales positivas con algunos jugadores que ya avanzan en su recuperación. Santiago Giménez volvió a entrenar con su club, mientras que Alexis Vega ya regresó a la actividad en su equipo.