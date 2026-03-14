La portería de la Selección Nacional previo a la Copa del Mundo es una incógnita. La lesión de tendón de Aquiles que dejó fuera a Luis Ángel Malagón volvió a abrir el mismo debate de quién debe ser el titular el Mundial, pero ahora, sólo con dos candidatos: Raúl 'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa.

En los últimos días había tomado fuerza la idea de 'Paco Memo' como el arquero inicial de Javier Aguirre, sobre todo por los recientes errores del portero de Chivas en a Liga MX. Sin embargo, ahora Ochoa se volvió a equivocar en un juego del AEL Limassol.

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¿Cómo fue el error de Guillermo Ochoa?

En el partido de este 14 de marzo contra el Omonia Aradippou, el equipo de Ochoa perdió 1-2, con un gol que pudo haber evitado el ex del América.

En un tiro de esquina, el equipo rival mandó un centro que fue directo al área chica, una zona que debería estar cubierta por el cancerbero; sin embargo, el mexicano decidió no salir, y le remataron a escasos metros de la línea de gol.

Otro error de Ochoa!!!



Centro al corazón del área chica y en lugar de salir por el balón, camina para atrás.



NO PUEDE SER TITULARE EN EL MUNDIAL, el tiempo de Ochoa, ya pasó. pic.twitter.com/qlcsuhuhiw — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) March 14, 2026

Ante esta situación, las dudas bajo el arco Tricolor siguen latentes, a menos de tres meses para que la Copa del Mundo de Norteamérica empiece a jugarse.