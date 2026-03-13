En los últimos días ha tomado fuerza el tema de la selección de Irán y el Mundial de 2026. Pues el ministro de deportes de aquel país anunció que la no participarán en el torneo por los recientes conflictos entre Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, se ha informado que en vez de reclinar por completo la asistencia, Irán podría jugar sus partidos de la Copa del Mundo, que inicialmente son en Estados Unidos, en territorio mexicano.

Selección de Irán, previo a un partido clasificatorio de la FIFA - Foto: AP

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¿Dónde jugará Irán sus partidos del Mundial?

Sus partidos de la primera fase estaban programados de la siguiente manera:

Vs Nueva Zelanda el 15 de junio en California

Vs Bélgica el 21 de junio, en Seattle

Vs Egipto el 26 de junio, en Seattle

Sin embargo, la selección iraní ya tendría planeado cambiar de sede estos tres compromisos a México, para evitar amenazas y problemas con Donald Trump y Estados Unidos.

Esto debido a que, de no ser así, deberían reclinar la participación en el Mundial, a pesar de haber ganado su boleto en la eliminatorias, porque no sería ideal en temas de seguridad.