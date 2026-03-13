En medio de la controversia que ha surgido en la portería de la Selección Mexicana por la lesión de Luis Ángel Malagón, ha surgido un video de otro exguardameta que vistió la camiseta Tricolor: Moisés Muñoz.

Y es que el antes arquero de América y Atlante, se quejó de no haber sido convocado a las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Brasil 2014, a pesar de que "estuvo durante todo el proceso y no perdió ningún partido".

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¿Qué dijo Moisés Muñoz sobre su etapa en la Selección Mexicana?

Durante una reciente charla con 'Werevertumorro', Muñoz aseguró que le tomó por sorpresa que tanto Ricardo La Volpe, como Miguel Herrera, lo dejaran fuera del torneo más importante de selecciones.

"En 2006 quedo fuera de una forma increíble, no entendí por qué. Estuve todo el proceso durante cuatro años, yo fui a jugar los partidos contra la islas, porque a esos Oswaldo (Sánchez) de repente no iba", soltó Moisés.

"No perdí un sólo partido. Y de último momento me dicen: 'sabes qué, no vas. Va Memo (Ochoa). Y me dolió muchísimo".

Moisés Muñoz pidió no hacer conjeturas antes del Clásico Joven. Foto: Imago7.

En seguida, también recordó la edición de Brasil: "El otro fue en 2014, con el 'Piojo'. Me deja fuera después de haber jugado el Repechaje, después de que salimos campeones con América y gracias a eso, él toma la Selección"

"Yo ya me sentía en el Mundial, no me sentía titular, pero o sea, van tres porteros. Y al último me deja fuera Miguel también y nunca lo pude entender, nunca hubo una explicación", sentenció.

Imago7

Cabe destacar que, en 2006, 'Moi' peleaba el lugar con Oswaldo Sánchez, José de Jesús 'Chuy' Corona y Guillermo Ochoa. Mientras que en 2014, con Ochoa, Corona y Alfredo Talavera.