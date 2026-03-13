En respuesta a los comentarios del presidente Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán afirmó que “nadie puede excluirla” de jugar de la Copa Mundial en Estados Unidos.

En cambio, una publicación en la cuenta oficial de Instagram del equipo sugirió el jueves que quizá debería excluirse a la selección de Estados Unidos, después de que Trump indicara que el país anfitrión no podía garantizar la seguridad de los jugadores iraníes.

Trump escribió en una publicación en redes sociales el jueves que el equipo iraní era bienvenido al Mundial pese a la guerra en curso con Irán, pero que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Donald Trump. FOTO: AFP

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Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos, que coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial, y el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró a la televisión estatal esta semana que las circunstancias actuales hacían que no fuera posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar, y señaló que el torneo lo organiza la FIFA, no Trump ni Estados Unidos.

“La Copa del Mundo es un acontecimiento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo ni país”, señaló la publicación. “Desde luego, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad de proporcionar seguridad a los equipos que participan en este evento global”.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 26 de junio.