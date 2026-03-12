Cada vez faltan menos días para vivir el Mundial de 2026 de la FIFA, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, pero a meses de este importante torneo de selecciones, se registran tensiones que preocupan a los aficionados, jugadores y todos los involucrados en el certamen.

Durante estos días los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán han puesto en vilo la participación de la selección iraní que ya está clasificada, pero una amenaza casi directa de Donald Trump, quien les pidió no venir.

"La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", publicó en Truth Social.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega al presidente Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial 2026. FOTO: AP

Pese a la violencia y actos bélicos que preocupan a los aficionados de asistir a la Copa del Mundo, el Presidente de los Estados Unidos fue muy directo al asegurar que este evento será el más seguro del país.

"Los Estados Unidos de América espera con ansias ser sede de la Copa Mundial de la FIFA. ¡La venta de entradas está por las nubes! Será el evento deportivo más grande y seguro de la historia estadounidense. Todos los jugadores, árbitros y aficionados serán tratados como las "estrellas" que son. Presidente Donald J. Trump", escribió el mandatario.

El Mundial de 2026 arranca el próximo 11 de junio con el partido de México contra Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.