Corea del Sur y República Checa hacen su presentación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con el objetivo de iniciar con el pie derecho.

Luego del triunfo (2-0) de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial, los surcoreanos y los checos son los encargados de continuar la actividad.

La representante de Asia y la de Europa disputan el primer partido que albergará el estadio Guadalajara. Con la obligación de ganar, ya que el Tri sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, las dos selecciones saltan al terreno de juego del inmueble tapatío.

Lee también TUDN: Andrés Vaca dedica el triunfo de México al 'Profe' Ibáñez y a su 'novio' de Sudáfrica

Esta será apenas la segunda ocasión que estas dos escuadras se enfrenten en la historia; aunque, esta será la primera de carácter oficial.

La primera vez fue en 2016, cuando jugaron un amistoso en el Eden Arena de Praga, donde Corea del Sur se quedó con el triunfo (1-2) sobre República Checa.

El partido entre Corea del Sur y República Checa comenzará en punto de las 20:00 horas y será transmitido, exclusivamente, por la plataforma de streaming ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Sigue aquí el minuto a minuto del Corea del Sur y República Checa