Tatiana Flores, jugadora de Tigres Femenil, es una de las futbolistas que cuentan con doble nacionalidad: mexicana y canadiense, por lo que la puerta para llegar a la selección de ambos países luce abierta y ella no piensa cerrarla.

Nacida en Ontario, Canadá, la menor de los hermanos Flores estaría tras los pasos de Marcelo, quien recientemente hizo su cambio de Federación para ser considerado por el combinado de la hoja de maple con miras al Mundial de este verano.

¿Con qué selección jugará Tatiana Flores?

Ante la ausencia en llamados a la Selección Mexicana en categorías juveniles, donde llegó a ser habitual, la delantera mexicana fue cuestionada sobre su futuro con el conjunto tricolor y también de la posibilidad de representar al cuadro canadiense.

"Creo que jugar en una selección, cualquiera, es un orgullo, así, gigante, un sueño. Creo que con cualquier selección que me quede, va a ser un orgullo y estaría muy feliz", compartió la futbolista.

Hace algunos años, cuando aún radicaba en el Chelsea de Inglaterra, Tatiana solía formar parte de la Sub-17 y, posteriormente, de la Sub-20 del equipo mexicano e incluso disputó el Mundial Sub-20 con el equipo tricolor.

En este Clausura 2026, la jugadora de 20 años ha visto actividad en dos duelos, en los cuales jugó un total de 15 minutos, donde no suma ni un gol ni una asistencia.