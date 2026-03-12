Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que desde hace más de un año el Gobierno federal diseña y desarrolla una estrategia de seguridad específica para la Copa del Mundo de Futbol 2026.

Esta planeación abarca un análisis minucioso de diversos riesgos posibles, aunque enfatizó que la posibilidad de que ocurra un ataque terrorista en territorio mexicano resulta extremadamente baja.

¿Qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el riesgo de un ataque terrorista en México durante el Mundial?

“No consideramos ese riesgo (de ataques terroristas en México)”, señaló la mandataria de México al ser consultada sobre la posibilidad de que el suelo tricolor sufra algún tipo de atentados y especialmente relacionados con las actuales tensiones internacionales que alertan a todo el mundo.

“Un riesgo de algo que tuviera que ver con terrorismo en Irán se considera muy, muy, muy bajo México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, indicó.

La jefa del Ejecutivo detalló que autoridades militares y navales, a cargo del dispositivo de seguridad, analizan múltiples hipótesis desde hace tiempo.

“Está en todos los escenarios, cualquier tipo de riesgo. Lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante. Están todos los escenarios, está trabajando. Llevamos más de 1 año trabajando”, afirmó.

La estrategia busca priorizar la protección de visitantes, jugadores y residentes durante el torneo, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

El partido inaugural del certamen se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica. Este encuentro marca el regreso del icónico recinto como sede de una apertura mundialista, tras haber albergado las de 1970 y 1986.