El América confirmó la gravedad de la lesión que sufrió su guardameta titular, Luis Ángel Malagón.

El seleccionado nacional mexicano se sometió a una operación exitosa para reparar la rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por un largo rato.

La lesión ocurrió en el triunfo 1-0 de las Águilas ante Philadelphia Union, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. En una acción sin contacto, al final del primer tiempo, Malagón intentó despejar el balón, perdió apoyo en su pierna izquierda y cayó al suelo con evidentes signos de dolor.

De inmediato fue sustituido y trasladado para exámenes médicos que revelaron la ruptura. Con 29 años, el arquero se posicionaba como uno de los arqueros del técnico Javier Aguirre para el Mundial 2026, que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Antes de ingresar al quirófano, el portero expresó su gratitud por el respaldo recibido. "Me han escrito mis compañeros. Estoy agradecido con Acevedo, José y Memo. Gracias también a la afición de mi equipo y de los contrarios por todos los mensajes de apoyo. Estoy agradecido de estar aquí todavía", manifestó.

¿Cuánto tiempo tardará la recuperación de Luis Ängel Malagón?

De acuerdo con información compartida por el club azulcrema, Malagón estará fuera de las canchas por un lapso aproximado de entre seis y ocho meses.

"El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro guardameta será de entre seis y ocho meses", detalló el equipo en un comunicado oficial.

COMUNICADO OFICIAL



El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito.



El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses. pic.twitter.com/7YbmDPS68s — Club América (@ClubAmerica) March 12, 2026

Malagón no enfrenta por primera vez la frustración de perderse torneos importantes. Previamente se ausentó de los Juegos Olímpicos de Tokio por lesión y también quedó fuera de la Copa América 2024 debido a un problema muscular.

"Ese sueño parece esfumarse. Herido y triste, con el alma en pedazos, trato de entender la situación, pero me pregunto por qué", escribió hace unos días Luis Ángel Malagón en sus redes sociales.

La ausencia de Malagón obliga al América a ajustar su portería en el Clausura de la Liga MX y en el resto de la Concachampions, mientras que para la selección abre la competencia entre otros guardametas como Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel por el puesto titular en el Mundial.