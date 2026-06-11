El Estadio Ciudad de México recobró la memoria para acordarse que en un tiempo no muy lejano, era el legendario Estadio Azteca. El recinto, que esta tarde albergó su tercera Copa del Mundo, rugió como hace mucho no lo hacía.

La Selección Mexicana inauguró la Copa del Mundo 2026 con una victoria (2-0) frente a Sudáfrica para poner fin a una sequía de victorias en duelos inaugurales en Mundiales y destapar toda la ilusión que aún vivía reprimida en los 180 millones de mexicanos representados por el Tricolor.

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Fueron casi 81 mil espectadores los que le dieron vida a un Coloso de Santa Úrsula rejuvenecido y con fuerzas para ser testigo una vez más de la historia mundial.

Cuando los Oles retumbaban y el Cielito Lindo comenzaba a tomar fuerzas, apenas al minuto 8, apareció Julián Quiñones para estrenarse como goleador mundialista. 'Quiño' vive en otro ritmo, uno que le permitió entender y manejar el balón recuperado de Erik Lira para vencer con disparo por debajo de las piernas al meta sudafricano.

Su festejo fue un viaje al pasado y todos se transportaron a Sudáfrica 2010. El exjugador del América celebró tal y como lo hizo Siphiwe Tshabalala ante México, hace 16 años.

El juego que se veía en la verde alfombra del Ciudad de México no hacía justicia al ambiente que se vivía en las gradas del inmueble. Por momentos se escucharon silbidos, pero no más.

La expulsión de Sphephelo Sithole al minuto 49 por derribar como último hombre a Brian Gutiérrez encendió de nueva cuenta el ánimo de los miles de mexicanos y el tanto de Raúl Jiménez confirmó la algarabía.

El nueve de la Selección Nacional remató dentro del Área chica un centro de Roberto Alvarado para terminar con su sequía sin gol en Copa del Mundo y su celebración fue el fiel reflejo del hambre que tenía por anotar. Con dedicatoria al cielo para su padre (qepd) y sin poder contener el llanto, así celebró el Lobo.

Pero, por increíble que parezca, la afición sí perdió la paciencia y mostró su descontento. La expulsión de Themba Zwan al minuto 84 dejó a Sudáfrica con nueve hombres y la afición creyó que podrían caer más goles, pero no fue así.

Los abucheos y rechiflas duraron poco hasta que César Montes también vio la tarjeta roja en tiempo agregado, por una falta muy cerca del área.

México se impuso sin problemas en la inauguración del Mundial 2026, pero deja la sensación de que pudieron ser más goles para una afición que se entregó como hace mucho no pasaba en la capital del país.

Primer triunfo en el Mundial 2026 que deja todo listo para viajar a Guadalajara y enfrentar a Corea del Sur, que debuta más noche ante Chequia en el cierre de la Jornada 1 del Grupo A.

La Selección Mexicana vibra junto a su gente y en una justa mundialista donde el anhelo mayor es hacer historia, ya dieron el primer paso.