La fiebre mundialista contagió a la capital del país, donde miles de aficionados se dieron cita en la Calzada de Tlalpan para encaminarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde a la una de la tarde rodará el balón en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.

La Selección Mexicana iniciará su camino en la Fase de Grupos ante Sudáfrica. Una postal que evoca a la justa mundialista de hace dieciséis años, donde ambas escuadras empataron en la inauguración de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en su casa y ante su gente, el combinado nacional buscará olvidarse de los antecedentes y en su lugar, jugar por una participación histórica.

Lee también México vs Sudáfrica EN VIVO: Juego ONLINE | Copa del Mundo 2026 | Fase de Grupos

Tanto a lo largo de la Calzada de Tlalpan, como en las inmediaciones del estadio tres veces mundialista, los aficionados del Tricolor encendieron la capital del país.

Éstas son algunas de las imágenes que dejó la fiesta previa a la inauguración del torneo de la FIFA que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Este es el ambiente previo al partido inaugural del Mundial 2026 - Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Maritza Villagómez | EL GRÁFICO

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Santiago Cadena| EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Santiago Cadena | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente previo al partido inaugural del Mundial 2026 - Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

Este es el ambiente que se vive previo a la inauguración del Mundial de 2026 - Foto: Maritza Villagómez | EL GRÁFICO