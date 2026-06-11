La fiebre mundialista contagió a la capital del país, donde miles de aficionados se dieron cita en laCalzada de Tlalpan para encaminarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde a la una de la tarde rodará el balón en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.
La Selección Mexicana iniciará su camino en la Fase de Grupos ante Sudáfrica. Una postal que evoca a la justa mundialista de hace dieciséis años, donde ambas escuadras empataron en la inauguración de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en su casa y ante su gente, el combinado nacional buscará olvidarse de los antecedentes y en su lugar, jugar por una participación histórica.