Faltaban cuatro horas para que comenzará el primer partido de la Copa del Mundo en el estadio Guadalajara, pero afuera los aficionados ya vibraban de emoción. El futbol llegó a al Perla tapatía y la fiesta mundialista comenzó.

Sin duda alguna, Corea del Sur jugó de local en México ante República Checa, gracias a la impresionante cantidad de aficionados que viajaron miles de kilómetros con la ilusión de ver a su selección.

Incluso, los Tigres de Asia contaron con el apoyo del público mexicano, ese que se entrega su pasión rápidamente y al mínimo contacto de hermandad.

Lee también TUDN: Andrés Vaca dedica el triunfo de México al 'Profe' Ibáñez y a su 'novio' de Sudáfrica

Como si se tratará de un juego de la Selección Mexicana, las inmediaciones del inmueble tapatío se fueron pintando de verde. Juegue quien juegue, es imposible decirle que no a un partido de un Mundial.

“Amamos a Corea; vamos Corea; apoyamos a Corea; coreano, hermano, ya eres mexicano”, eran frases que se escuchaban cada que un mexicano veía a un surcoreano.

La afición mexicana apoya a Corea del Sur en su debut mundialista 🇲🇽🇰🇷



Estos aficionados surcoreanos esperan que su selección inicie con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 🗣️ pic.twitter.com/azxqhYmJU1 — De10Sports (@De10Sports) June 12, 2026

Los asiáticos se dejaron querer, agradecieron la calidez de los mexicanos y disfrutaron del incomparable ambiente.

“Estoy muy contento de venir a México, ya he estado de visita aquí y es asombroso, hay buena vibra, buenas atenciones, la gente aquí es muy feliz, todos son muy agradables”, declaró uno de ellos a EL UNIVERSAL Deportes.

Un aficionado de Corea del Sur reconoció que “el estadio es hermoso” y que sentía “mucha emoción” por ver el primer juego de su selección en el Mundial.

Además, compartió que, en México, se siente cómodo porque la gente es “bastante agradable”, a diferencia de Estados Unidos, donde nació y vive.

“Las personas aquí son muy calurosas, son bastante amigables, me gusta su energía. En mi país, no puedes hablar con las personas en las calles porque piensan que estás loco, aquí todo está bien”, mencionó otro surcoreano ilusionado con la Copa del Mundo.