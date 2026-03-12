La Selección Mexicana enfrenta una crisis de lesiones que complica seriamente su preparación rumbo al Mundial 2026, con varios jugadores actualmente fuera de acción por problemas físicos graves, algunos de ellos con pronósticos que los dejan en riesgo de perderse el torneo que arranca el 11 de junio.

Una crisis de lesiones azota al Tri del 'Vasco' Aguirre, quien lidia con un hospital en el plantel a tres meses del inicio del certamen.

Lee también Oribe Peralta envía un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón; lamenta su lesión

El Tricolor atraviesa uno de sus momentos más delicados en cuanto a disponibilidad de elementos, justo cuando el equipo del técnico Javier Aguirre se prepara para una serie de amistosos decisivos antes del Mundial coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque ha recuperado a figuras como Santiago Giménez, Luis Chávez y Alexis Vega, las bajas se acumulan, con cuatro incorporaciones solo en marzo que agravan el panorama.

Entre las ausencias más recientes destacan la ruptura del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón, ocurrida en un partido de Concacaf Champions Cup, que lo descarta prácticamente del torneo tras una recuperación estimada en nueve meses o más.

También se suma Marcel Ruiz, con una lesión en la rodilla derecha que lo sacó en un duelo reciente y genera dudas sobre su llegada a tiempo.

¿Quiénes son los otros lesionados del Tricolor?

Otros casos graves incluyen a Rodrigo Huescas (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde octubre 2025), Jesús Chiquete Orozco (luxación en el tobillo derecho desde diciembre 2025), César Huerta (lesión en la pelvis), Gilberto Mora (pubalgia), Mateo Chávez (luxación de hombro), Edson Álvarez (cirugía preventiva del tobillo izquierdo), Luis Romo (lesión en isquiotibial), Henry Martín (tendinitis) y César Montes (molestia muscular en pierna izquierda).

Estas lesiones, muchas derivadas en cirugías y periodos largos de rehabilitación, limitan las opciones del 'Vasco' para armar un equipo competitivo.

El Tri tiene programados duelos clave: contra Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, Bélgica el 31 en el Soldier Field de Chicago, Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc y Australia el 30 en el Rose Bowl. Además del choque ante Serbia el 4 de junio, que posiblemente se juegue en el Estadio Nemesio Díez.