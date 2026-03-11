Oribe Peralta envía un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón; lamenta su lesión

El exdelantero Oribe Peralta lamentó la lesión que sufrió el arquero Luis Ángel Malagón. Una ruptura en el tendón de Aquiles que acabó con sus posibilidades de proteger la portería de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

“Esperemos que se recupere lo antes posible. Todos los futbolistas estamos expuestos a esto. Es doloroso, más por la época en la que ocurrió. Esperemos que tenga todas las herramientas para que pueda alargar un poco más su carrera porque, al final, de eso se trata”, aseveró Peralta.

El “Cepillo” recordó el tiempo en el que, como exseleccionado, atestiguó la fractura que sufrió el mediocampista Luis Montes en la tibia y el peroné. En aquel entonces, la baja del “Chapito” Montes no solo afectó anímicamente al propio lesionado, sino al Tricolor rumbo al Mundial de Brasil 2014.

“Es complicado porque, si te pones en su lugar, sabes que es un sueño que tienes desde niño y cuesta muchísimo alcanzarlo. No queda nada más que desearles lo mejor. Al final de cuentas ellos, estando ahí, han entregado lo mejor de sí mismos”, apuntó el exfutbolista.

A menos de cien días para que suene el silbatazo inicial en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Selección Mexicana suma diez lesionados que complican la convocatoria final del estratega Javier Aguirre: Gilberto Mora, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez, César Huerta, Luis Romo, César Montes, Luis Ángel Malagón y Santiago Giménez, quien recientemente se reincorporó a los entrenamientos del AC Milán.

“Necesitamos de todos. Esperemos que todos estén al cien por ciento porque en México tenemos una confianza importante. Sabemos que dependemos del colectivo. No tenemos tantas individualidades”, concluyó Peralta durante la presentación de la iniciativa “Échale 5” de la marca Maggi.

Por lo pronto, el Club América confirmó que Malagón se someterá a un tratamiento quirúrgico. Su recuperación dependerá de cómo evolucione su ruptura en el tendón de Aquiles.

