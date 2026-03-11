El arquero Luis Ángel Malagón vivió uno de los momentos más duros de su carrera el pasado martes por la noche en territorio estadounidense.

Durante el partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre América y Philadelphia Union, a los 42 minutos del primer tiempo, el portero intentó despejar un balón, pero se desplomó sujetándose la pierna izquierda con una expresión de intenso dolor.

El cuerpo médico azulcrema lo sacó en camilla mientras los compañeros lo rodeaban con preocupación.

Horas después, André Jardine, timonel del equipo, confirmó el diagnóstico en rueda de prensa: “Lo de Malagón es una lesión un tanto grave, una lesión en el tendón de Aquiles. Ojalá no sea una ruptura total, ojalá sea una ruptura parcial, pero lo va a sacar por un buen tiempo”.

La noticia golpea fuerte al América y a la Selección Mexicana. El portero azulcrema disputaba la portería con Raúl Rangel, quien ha sido el elegido en las recientes fechas FIFA. Con el Mundial 2026 a solo tres meses de distancia —y con México como anfitrión del partido inaugural en el Azteca—, las posibilidades de que Malagón forme parte de la lista final de Javier Aguirre se desvanecen casi por completo.

¿Cómo ha sido la reacción de Luis Ángel Malagón a través de las redes sociales?

A pesar del oscuro panorama y a espera de que se de a conocer el diagnóstico sobre la gravedad de su lesión, Luis Ángel Malagón ha reaparecido a través de las redes sociales. Primero con un mensaje emotivo donde reconoció que hay dolor y tristeza ante la situación por la que atraviesa.

"Herido y triste con el alma hecha pedazos tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta", escribió.

Mientras que en una segunda publicación compartió una postal donde ya aparece con férula y muletas. "Y bueno aquí vamos", redactó junto a la fotografía.