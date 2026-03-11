Luis Ángel Malagón vivió una noche muy amarga en el estadio Subaru Park durante el partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre las Águilas del América y el Philadelphia Union.

A los 42 minutos del primer tiempo, el portero intentó despejar un balón en el área chica, pero al hacerlo cayó al suelo con evidente dolor, tocándose la parte baja de la pierna izquierda.

El cuerpo médico lo retiró rápidamente en camilla, y aunque el equipo mostró preocupación inmediata, el técnico André Jardine confirmó en conferencia de prensa que se trataba de una lesión grave en el tendón de Aquiles, que mantendría al guardameta fuera de las canchas por un tiempo considerable.

Esta baja representa un golpe durísimo para el América y también para la Selección Mexicana, ya que competía fuertemente por la titularidad con Raúl Rangel. Los reportes indican que, en caso de ruptura completa del tendón de Aquiles, la recuperación podría tomar entre nueve y diez meses, lo que lo dejaría fuera hasta finales de 2026 o inicios de 2027.

Con el Mundial 2026 —coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá— iniciando el 11 de junio en el Estadio Azteca, una ausencia tan prolongada prácticamente elimina sus opciones de estar en la convocatoria de Javier Aguirre.

¿Cuáles han sido las otras lesiones que han alejado a jugadores del Tri de una edición del Mundial?

Alberto Onofre

Decían que Alberto Onofre era el mejor jugador de la Selección Mexicana de cara al Mundial de México 70, el primero que se realizaba en el país. Onofre era un volante ofensivo, un “10” con mucho gol que brillaba en el Guadalajara que salía de la época del “Campeonísimo”…

Una semana antes de que iniciara el torneo, del juego inaugural ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la extinta URSS, en un entrenamiento realizado en el antiguo Centro de Capacitación, ubicado a un costado del estadio Azteca, Manuel Alejándrez, defensa de Cruz Azul, chocó accidentalmente con el atacante, provocándole una doble fractura, de tibia y peroné.

Alberto Onofre no jugó el Mundial, un año después regresó al futbol, pero nunca recuperó el nivel que lo llevó a ser la esperanza mexicana.

Abuelo Cruz

Para el Mundial de Estados Unidos 1994, Concacaf sólo tenía un boleto disponible y la Selección Mexicana lo disputó hasta el último partido de la eliminatoria, lo que le costó el torneo a Francisco Javier 'Abuelo' Cruz.

El habilidoso extremo, quien fue la sensación del equipo nacional en el Mundial de México 86, llegaba como un veterano que servía como revulsivo de un equipo que había sufrido mucho, demasiado, para llegar a las últimas instancias.

El Tricolor visitaba el 9 de mayo a Canadá en Toronto. Tenía que empatar para asegurar su clasificación, pero las cosas no fueron sencillas.

El equipo de la hoja de maple se fue arriba en el marcador con gol de Alexander Bunbury, y todos pensaban en la tragedia.

Rápidamente el mítico Hugo Sánchez aparecía para igualar, lo que era suficiente para llegar a la meta, mas la sensación de un error de último minuto rondaba en el ambiente.

Miguel Mejía Barón, técnico mexicano, metió a su as bajo la manga, el Abuelo, quien apenas con unos minutos en el campo, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, el dolor era mucho, pero el futbolista resistió para meter el gol de la victoria, a pase de Hugo y asegurar el lugar en la Copa del Mundo.

Fue el último juego de Francisco Javier 'Abuelo' Cruz en la Selección Mexicana. No se alcanzó a recuperar para el Mundial, faltaban apenas dos meses para este, pero su sacrificio valió la pena.

Claudio Suárez

El llamado Emperador, Claudio Suárez, era una de las piezas claves de la Selección Mexicana que se preparaba para el Mundial del 2002 a celebrarse en Corea y Japón.

Meses antes de iniciar la justa, en un entrenamiento realizado en Denver antes de un juego amistoso, el defensa, quien en esos momentos jugaba en el equipo de los Tigres, Suárez disputó un balón con el naturalizado Gabriel Caballero, y cuando pisaba el balón se torció el tobillo derecho lo que derivó en una fractura del peroné.

La tenacidad de Suárez le hizo recuperarse rápidamente, estar físicamente listo para el Mundial asiático, pero el técnico nacional, Javier Aguirre, dudó de esto, y lo dejó fuera del torneo.

Luis Montes

Miguel Herrera, entrenador de México para el Mundial de Brasil 2014, estaba más que contento con el nivel que exhibía Luis Montes, el “Chapito”, pieza angular del León bicampeón. Montes, además de su gran juego en media cancha, potencializaba a otro talento salido de La Fiera, Carlos 'Gullit' Peña.

Pero la tragedia se presentó.

Juego amistoso en Estados Unidos contra Ecuador; a meses de iniciar el Mundial. Montes fue a pelear el balón con Segundo Castillo y salió mal parado. Doble fractura, tibia y peroné. Se perdió el Copa del Mundo y el Gullit nunca volvió a ser el mismo.

'Tecatito' Corona

Para Qatar 2022, Gerardo Martino tenía la esperanza de formar un gran tridente con Hirving 'Chucky' Lozano por la banda derecha, Raúl Jiménez por el centro del ataque y Jesús Manuel Corona por la derecha. Pero poco a poco las piezas se cayeron.

Raúl Jiménez sufrió un duro golpe del brasileño David Luiz que le fracturó el cráneo. El atacante fue a la Copa del Mundo, pero no en las mejores condiciones.

Mas lo que fue una tragedia fue lo que sucedió con el Tecatito Corona.

Al comenzar un entrenamiento con su nuevo equipo, el Sevilla, pisó un hoyo en el campo y se fracturó la tibia y el peroné. En la Selección Mexicana querían recuperarlo de manera milagrosa, pero el equipo español se negó. Era imposible que llegara al 100 por ciento y no fue a Qatar.