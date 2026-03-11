La afición mexicana vive expectante ante la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en acción sobre el césped del renovado Estadio Azteca.

El próximo 28 de marzo, la Selección Mexicana recibirá a Portugal en un partido amistoso de alto calibre que servirá como evento inaugural oficial tras la remodelación del emblemático recinto, que ahora también es conocido como Estadio Banorte.

Este encuentro adquiere relevancia especial por su cercanía al Mundial 2026, torneo del que México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El duelo funcionará como prueba ideal para ambos equipos: el Tri podrá medir su nivel ante una potencia europea con experiencia mundialista, mientras los lusos ajustarán detalles tácticos y probarán alineaciones en un ambiente exigente.

El Estadio Azteca -o Ciudad de México, como será conocido durante el Mundial- con su historia legendaria como sede de finales mundialistas espera un lleno. Miles de seguidores llenarán las gradas para celebrar el regreso del coloso a su máximo esplendor.

¿Cuándo será el día límite que se sabrá su Cristiano Ronaldo jugará, o no, ante México en el Azteca?

La gran incógnita gira en torno a Cristiano Ronaldo. La Federación Portuguesa de Futbol informó a través de un comunicado oficial que "El entrenador de la Selección Nacional, Roberto Martínez, anunciará los jugadores seleccionados para los partidos contra México y Estados Unidos el 20 de marzo a las 12:30 horas (tiempo de Portugal)".

Esta rueda de prensa pondrá fin a semanas de especulación. El capitán portugués arrastra preocupación por una lesión en el tendón de la corva sufrida con Al-Nassr a inicios de marzo durante un partido ante Al Fayha.

El club saudí confirmó el diagnóstico y detalló que inició rehabilitación con evaluación diaria, aunque su técnico Jorge Jesús reveló después que el problema resultó más serio de lo previsto, lo que llevó al jugador a viajar a España para tratamiento especializado.

Esta situación genera dudas sobre su disponibilidad para el viaje a México, aunque la convocatoria oficial será la que determine su inclusión definitiva.