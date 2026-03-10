En menos de 95 días, el balón rodará en la Copa del Mundo de 2026, durante la inauguración.

México y Sudáfrica disputarán el primer partido del siguiente Mundial, sobre la cancha del estadio Azteca que, en el torneo, se llamará Ciudad de México.

El Tricolor y los Bafana Bafana abrirán la justa mundialista por segunda ocasión en la historia, luego de la edición de 2010.

De momento, hay 42 seleccions que ya tienen asegurada su presencia en en el certamen más importante de la FIFA; todavía restan seis boletos por repatirse.

Dichos cupos serán repartidos a finales de este mes, cuando se disputen los juegos que quedan pendientes del Repechaje Intercontinental y del de Europa.

En el primero, serán repartidos dos boletos; mientras que, en el segundo, cuatro. El 31 de marzo serán conocidos los últimos invitados a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Repesca Internacional se jugará en Guadalajara y Monterrey, dos ciudades sede de México para el Mundial.

El estadio Akron y el BBVA recibirán los partidos que definirán a los dos países que se unirán al resto en la justa mundialista.

El primer partido se jugará el jueves 26 de marzo y el segundo el martes 31 del mismo mes.

El primero será como una semifinal, donde las dos selecciones fueron colocadas de acuerdo al Ranking de la FIFA; mientras que las dos mejores posicionadas fueron cabezas de serie y se instalaron, directamente, en la final.

Es decir, en dos de las tres ciudades sedes de nuestro país habrá tres combinados nacionales peleando por un boleto para la Copa del Mundo de 2026.

¿Qué selecciones jugarán en Guadalajara por un boleto en el Repechaje Mundial 2026?

Guadalajara será el escenario donde tres selecciones lucharán por uno de los boletos disponibles para el Mundial 2026.

El estadio Akron, la casa de las Chivas, recibirá a estos países que tendrán una última oportunidad de acudir al torneo más importante de la FIFA.

En la semifinal del Repechaje Intercontinental, se enfrentarán Nueva Caledonia y Jamaica.

La representante de Oceanía y la de Concacaf, respectivamente, medirán fuerzas con el objetivo de avanzar a la final, donde ya está instalada República Democrática del Congo.



