La Selección Mexicana fue recibida con sombreros conmemorativos por la Copa del Mundo

La fiesta de la Copa del Mundo empezó y no había mejor lugar que hacerlo que en el estadio Ciudad de México ni mejor afición que la mexicana como protagonistas.

La espera de 40 años para tener una nueva inauguración del torneo de naciones más importante valió la pena, y México demostró que acá el futbol se vive de manera especial.

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85 mil aficionados se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para vivir el partido inaugural del Mundial y a cada uno de ellos se les entregó un sombrero que fue depositado en sus asientos, listos recibir al equipo en cuanto salte al campo de juego.

Para sumar al color de las banderas y playeras tricolores que ya había en la tribuna, había distintas versiones de estos sombreros con distintos colores para formar una especie de mosaico.

Esta inauguración no fue como cualquiera, ya que la afición fue partícipe de la misma y los sombreros cumplieron un rol fundamental.

Después de la ceremonia de himnos, los aficionados lanzaron desde las tribunas todos sus sombreros, dejando como imagen un recuerdo inolvidable de esta Copa del Mundo.