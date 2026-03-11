El portero Luis Ángel Malagón vivió una noche amarga en el estadio Subaru Park, donde las Águilas del América enfrentaron al Philadelphia Union por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

A los 42 minutos del primer tiempo, el guardameta intentó despejar un balón en el área chica, pero cayó al suelo con evidente dolor al tocarse la parte baja de la pierna izquierda.

El cuerpo médico lo retiró en camilla, y el equipo confirmó posteriormente la lesión. André Jardine, director técnico azulcrema, explicó en conferencia de prensa la situación: “Lo de Malagón es una lesión un tanto grave, una lesión en el tendón de Aquiles. Ojalá no sea una ruptura total, ojalá sea una ruptura parcial, pero lo va a sacar por un buen tiempo”.

Reportes indican que, en caso de ruptura total, la recuperación demandaría entre nueve y diez meses, lo que lo dejaría fuera de las canchas hasta finales de 2026 o inicios de 2027.

Esta baja representa un golpe duro para el América, donde Malagón ha sido pieza clave, sobre todo en la conquista del tricampeonato. También afecta a la Selección Mexicana, ya que el arquero compite por la titularidad con Raúl Rangel, de Chivas, quien ocupó el arco en los últimos compromisos del Tri.

El Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, arranca el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca, y una ausencia prolongada prácticamente elimina las opciones de Malagón para formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre.

¿Cuál fue la reacción de Luis Ángel Malagón tras lesionarse?

Tras el incidente, el futbolista de las Águilas recurrió a sus redes sociales para compartir su sentir con miles de seguidores.

En un texto cargado de sentimiento, escribió: "Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca".

Agregó: "Herido y triste con el alma hecha pedazos tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así".