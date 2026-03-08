El bicampeón Toluca goleó en casa 3-1 a Juárez para extender su marcha sin derrota en el torneo Clausura de la Liga MX.

El brasileño Helinho hizo bueno el cobro de un penal a los 54 minutos, después de que el árbitro Luis Enrique Santander recurrió a la repetición de video para valorar un jalón en el área del colombiano Moisés Mosquera sobre Briseño.

Más adelante, el defensor escarlata, Briseño, amplió a los 70 con un cabezazo picado, a centro de una falta de Sebastián Córdova.

El brasileño Guilherme Castilho recortó por el conjunto fronterizo. Mientras que Paulinho consumó su sexta diana del campeonato durante el octavo minuto del descuento, al hacer un remate a un pase de Marcel Ruiz.

¿Por qué motivo Toluca se metió en los rumores de romance entre Briseño y Miroslava Montemayor?

Sin embargo, más allá del resultado a favor de los Diablos Rojos, llamó por demás la atención de los usuarios lo que sucedió en las redes sociales, con el CM del equipo escarlata y su ocurrencia, lo que fue calificado como un 'tremendo pase para gol' para Antonio Briseño.

Pero antes hay que recordar que durante a semana el 'Pollo' se vio envuelto en un rumor que lo ponía en un supuesto coqueteo con la comentarista de TNT Sports, Miroslava Montemayor.

Al final, todo quedó en una anécdota que no trascendió a más que una simple broma en las redes sociales; no obstante, esta situación fue retomada por las redes sociales del equipo toluqueño tras el gol de defensor ante Bravos.

Y es que luego de su anotación, en la cuenta de X del Toluca apareció la frase: "¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?".

Los goles de esta tarde 🔥 pic.twitter.com/krrQxko2kR — Toluca FC (@TolucaFC) March 9, 2026

Tras esto, los usuarios de las redes entendieron la broma y siguieron con el juego: "Alguien ya póngale atención a el Toluca porfa", "Invítenla al estadio, hazlo posible presi", "Ni la asistencia de Sinha al Pájaro Benítez vs Boca en Libertadores fue tan exquisita como esta", "Tremenda asistencia JAJAJAJAJAJA", fueron algunos de los comentarios en las redes.