Una de las incertidumbres más grandes que tenía la Selección Mexicana para el Mundial a menos de 100 días de que arranque, era si Alexis Vega estaría recuperado de su lesión en la rodilla, que lo tenía sin jugar en este 2026.

Ahora, el '9' de los Diablos Rojos ya está de regreso, pues en la Jornada 10 del Clausura 2026 hizo su debut al entrar de cambio al 81' en el triunfo de Toluca sobre los Bravos de Juárez (3-1).

¡La alegría de tenerte de vuelta, Capi! 👹❤️‍🔥 pic.twitter.com/lSGRSh7RYc — Toluca FC (@TolucaFC) March 9, 2026

Lee también Copropietario del Inter Miami revela el estratosférico salario de Lionel Messi

Al finalizar el partido, Vega contó sus sensaciones del partido para TUDN, y soltó un guiño a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Alexis Vega sobre el Mundial de 2026?

"Feliz, feliz primero por todo lo vivido, solo la gente que está cerca de mí sabe cuánto me costó regresar, ha sido complicado, complejo el camino, pero siempre estuve con la mentalidad fuerte, con el apoyo de mi familia”, expresó el delantero luego de no jugar por 84 días por la lesión en la rodilla.

“Feliz de hacer lo que más me gusta que es jugar al futbol. Ahora me toca ponerme a tope porque tengo un reto muy grande por delante”, añadió Alexis Vega en referencia a jugar la Copa Mundial con el Tri.