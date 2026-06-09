Una de las grandes revelaciones de esta Selección Mexicana que jugará la Copa del Mundo es el atacante de las Chivas, Brian Gutiérrez, quien fue convocado por primera vez al Tridolorr en enero de este año y cinco meses después, se ganó un lugar en la lista definitiva. Además de que se perfila como titular ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Brian, originario de Chicago, Estados Unidos, es uno de los cinco futbolistas no nacidos en México que defenderá la camiseta del Tri en este Mundial, se ganó la confianza de Javier Aguirre desde su debut ante Panamá y ahora está a unas horas de cumplir su sueño de jugar una Copa del Mundo.

“Es un sueño hecho realidad para mí, estoy contento y con mucha ilusión y ya estoy pensando en el 11 de junio”, declaró en el Centro de Alto Rendimiento este martes.

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De los ocho partidos que ha disputado el Tri este año, Gutiérrez ha estado presente en siete de ellos. Solamente fue suplente en el amistoso contra Australia, en el Rose Bowl de Pasadena, y al ser cuestionado sobre cómo maneja la presión de saltar al campo de juego en el Estadio Ciudad de México ante los Bafana Bafana, el futbolista del Rebaño aseguró que lo vive de manera responsable y divertida.

“Cada juego lo veo para divertirme, como si jugara en el patio de mi casa y obviamente es un sueño, pero también lo tomo con mucha responsabilidad”, declaró.

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Brian Guitérrez en festejo de gol, durante el partido amistoso de México contra Ghana, previo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Todavía hay quienes se sorprenden por la irrupción de Gutiérrez, que hace un año “no figuraba” en el radar de la Selección, pero el mundo tiene puestos los ojos sobre él. La BBC de Inglaterra incluso lo nombró como uno de los 20 jugadores a seguir durante el torneo.

“Voy paso a paso. Como en la vida, todo pasa rápido o lento, para mí fue rápido. Yo estuve trabajando para esto y estoy agradecido por la oportunidad”, agregó.