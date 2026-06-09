Es imposible no pensar en lo que podría venir después de la Copa del Mundo; sin embargo, el central Johan Vásquez toma todo con calma y su prioridad es clara: la Selección Mexicana y el país.

El jueves debuta el Tricolor en el Mundial de 2026 y los pensamientos "incontrolables" no paran en el seleccionado nacional, quien será titular el próximo jueves frente a Sudáfrica.

"Trato de ser profesional porque somos seres humanos y al final de cuentas te llegan muchos pensamientos, te llegan muchas cosas que no puedes manejar. Lo he dicho varias veces, trato de estar siempre concentrado en la selección, creo que se merece el respeto", aseveró Vásquez.

Johan lo tiene claro, quiere trascender en su segunda justa mundialista y hacer que la afición se sienta orgullosa del equipo que los representará en casa, en el tercer Mundial que albergará.

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"Más allá lo veo una revancha, una espinita clavada por lo que pasó del mundial pasado. Tengo esa hambre de tratar de ayudar a mis compañeros, de ayudar a la afición y se sientan orgullosos. Creo que hemos generado estos últimos meses una buena conexión con ellos y normalmente me ha gustado cómo somos", enfatizó el zaguero.

El jugador del Genoa de la Serie A tiene posibilidades de salir a otro club de Europa, pero sabe que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y es por ello que su gran objetivo es la Selección Mexicana y nada más.

"No me puedo dar el lujo de estar pensando en otras cosas o a futuro, porque te basta un día malo y esto se se acaba. Hay cosas que te pueden ayudar como la Copa del Mundo. Es algo único, es algo como que va a pasar acá en México", concluyó el ex de Pumas.

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