A unos días del inicio de la Copa del Mundo, llegó la noticia de que Raúl Jiménez no será renovado por el Fulham, y se quedará sin equipo a partir del 20 de junio de 2026, cuando termine su contrato.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el delantero de la Selección Mexicana estaría muy cerca de regresar a su antiguo equipo de la Premier League, aunque esta vez en un circuito distinto.

Se trata del Wolverhampton, quien esta temporada descendió a la segunda categoría del futbol inglés, y que, de acuerdo con los informes, habría mandado agentes a México para negociar directamente con Jiménez.

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🚨🟠⚫️ Raúl Jimenez and Wolves, return very close as after Kieran Trippier #WWFC are set for another big name addition. pic.twitter.com/1gwo1Ecf6t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026

El club estaba en la Primera División desde la Temporada 2018-19, primera en la que contaron con Raúl Jiménez en sus filas y ahora, en el 'Championship', lo quieren de regreso.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en el Wolverhampton?

El canterano del América llegó a la Premier League en julio de 2018 cedido de Benfica. Sin embargo, su impacto en el club fue inmediato y la directiva aceptó pagar 38 millones de euros por su carta en 2019.

En total, el delantero mexicano se fue del club con registros de 57 goles y 23 asistencias en 166 juegos disputados.