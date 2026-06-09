La conexión entre la afición mexicana y la quedó evidenciada en cada instante de su visita al país, donde el combinado ibérico fue arropado con un respaldo poco habitual para un equipo extranjero.

Entre aplausos, cánticos y muestras constantes de cariño, Pedri, uno de los referentes del equipo, no pasó por alto el afecto recibido y se tomó un momento para agradecer a los seguidores mexicanos que acompañaron al conjunto europeo durante toda su estancia.

Con mucha emoción y una gran sonrisa, el jugador del FC Barcelona aseguró estar sorprendido por lo famoso que es en México, agradeciendo el cariño de los fans.

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"Me queda agradecer a la afición, y más por corear mi nombre; siempre es bonito y, sobre todo, de cara a un Mundial. La verdad, no sabía que tenía tanto cariño aquí y me hace sentir especial", mencionó en zona mixta.

El futbolista, pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente y llamado a ser protagonista en la próxima justa de la FIFA, fue contundente al señalar que se encuentra plenamente preparado para el debut, con la ilusión intacta de seguir regalándole alegrías a su país.

"Me encuentro con ganas de que inicie el Mundial, me siento en gran forma y con el deseo de poder ganarlo", finalizó.

España debutará en la Copa del Mundo de 2026 frente a Cabo Verde, dentro de la actividad del Grupo H, sector que también comparte con Arabia Saudita y Uruguay, duelo este último que se disputará en la ciudad de Guadalajara.

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