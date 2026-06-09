A sólo dos días del inicio del Mundial 2026, se hizo oficial que Gilberto Mora y los Xolos de Tijuana acordaron un acuerdo que es histórico para el equipo fronterizo.

La joya mexicana firma por tres años más con el club, que además le cambiará el dorsal, del '19' al famoso '10', que suele darse al jugador más talentoso del equipo, y que muestra la confianza que se le tiene a 'Morita'.

Gil Mora es el nuevo '10' de Xolos Foto: @xolos

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Evidentemente, conscientes del interés que despierta Mora en el futbol Europeo, el nuevo contrato contiene un acuerdo de salida personalizado y altamente estructurado, para que, más pronto que tarde, el futbolista de el gran salto en su carrera.

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo”, dijo el joven jugador sobre esta renovación.

'Morita', con tan solo 17 años de edad, ha revolucionado el futbol mexicano, no nada más en la Liga MX, sino también en la Selección Mexicana, donde para este Mundial, se perfila como una de las piezas clave para revolucionar el juego del equipo de Javier Aguirre.