La Selección Mexicana está a 48 horas de debutar en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica, con la confianza de sentirse favoritos y con el objetivo primordial de empezar con el pie derecho para terminar como líder de grupo.

Mateo Chávez, en zona mixta, reveló que “el objetivo es hacer historia. Terminar primero no sé si es una obsesión pero es el objetivo número uno”.

Además, el futbolista del AZ Alkmaar de Países Bajos no duda que “contra Sudáfrica somos favoritos porque estamos en casa”, seguro de que los más de 80 mil aficionados que colmarán las tribunas del estadio Ciudad de México harán pesar la localía.

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“Me imagino una fiesta el 11 de junio, creo que cada vez más la gente se ha ilusionado con nosotros y eso nos sirve mucho a nosotros desde la parte anímica”, agregó el lateral izquierdo del Tri.

Al ser cuestionado para qué está México en esta Copa del Mundo, compartió que “para hacer feliz a la gente, llegar lo más lejos que podamos, luchando y dejando la vida en la cancha”.

🗣️ “El objetivo número uno es terminar líderes de grupo”



Mateo Chávez revela la primera meta a cumplir de la Selección Mexicana y aseguró que el Tri es favorito sobre Sudáfrica 🇿🇦 pic.twitter.com/mob0hUs4aP — De10Sports (@De10Sports) June 9, 2026

Chávez, que está cumpliendo el sueño que no pudo su padre de defender la camiseta tricolor en un Mundial, se perfila como suplente de Jesús Gallardo. Con una sonrisa en el rostro, confesó que no logra imaginar cómo será el debut, pero que tiene ilusión para aportar su grano de arena.

“Todo el equipo está muy ilusionado y en lo personal no me lo puedo ni imaginar, lo trato de imaginar y no tengo un escenario en mi cabeza pero trataré de vivirlo al máximo desde donde me toque”, concluyó.