Raúl Jiménez continuará en el balompié europeo. El delantero mexicano regresó al Wolverhampton, después de finalizar su historia con el Fulham de la Premier League.

El “Lobo de Tepeji” jugará con el deseo de ascender a la Primera División, ya que —en el pasado mes de abril— lo Wolves descendieron a la Championship tras de consumar una temporada para el olvido. Es decir, a la Segunda División del futbol de Inglaterra.

Querido por la afición del Wolverhampton, el equipo celebró su regreso con un “Bienvenido a casa” acompañado por un video en el que se observa, una vez más, al delantero mexicano con el jersey de los Wolves. En su primera etapa, historia que se desarrolló entre el 2018 y 2023, Raúl Jiménez anotó 57 goles en 166 partidos.

El contrato será por dos años con la posibilidad de extenderlo uno más, dependiendo del desempeño del futbolista y los intereses del club.

Por lo pronto, el contrato de Raúl Jiménez con el Fulham terminará el próximo 30 de junio de 2026. Ahí anotó 31 goles en 115 partidos. Y mientras llega el momento de entrenar nuevamente con los Wolves, el delantero se concentrará en la participación de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026, mismo que empezará a partir del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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