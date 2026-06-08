La historia de Santiago Giménez en Italia todavía no parece cercana al final. A pesar de las dudas sobre su continuidad en el Milan y un rendimiento por debajo de las expectativas, el delantero mexicano mantiene cartel dentro del futbol italiano y ya comenzó a despertar interés rumbo al próximo mercado de verano.

Durante las últimas semanas, el nombre del atacante de la Selección Mexicana apareció entre los posibles futbolistas que podrían abandonar el conjunto rossonero.

Su falta de regularidad y una cuota goleadora discreta alimentaron las versiones sobre una salida, apenas año y medio después de su llegada como una de las apuestas más ambiciosas del club.

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Sin embargo, el panorama para el canterano mexicano podría tomar un rumbo distinto.

Dentro de la Serie A existe un sector que todavía confía en las condiciones del atacante y considera que, bajo otro proyecto deportivo, puede reencontrarse con la mejor versión que mostró anteriormente.

De acuerdo con información de Sky Sports, ese voto de confianza proviene de Gennaro Gattuso, quien tendría interés en incorporar a Santiago Gimenez como refuerzo de la Lazio para la temporada 2026-27.

El estratega italiano, conocido por su intensidad en el banquillo, cree que el mexicano aún posee margen para recuperar protagonismo.

La relación de Gattuso con futbolistas mexicanos no resulta nueva. Entre 2019 y 2021 dirigió a Hirving Lozano en el Napoli, periodo en el que el atacante tricolor encontró regularidad dentro del futbol italiano.

El paso de Santiago Gimenez por el Milan comenzó con altas expectativas tras el desembolso de 32 millones de euros al Feyenoord en enero de 2025. Aunque tuvo un arranque prometedor, el nivel perdió fuerza con el tiempo. Hasta el momento, el delantero registra 37 partidos, siete goles y dos asistencias con el club lombardo.