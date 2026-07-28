La enorme ilusión que la Selección Mexicana generó durante la Copa del Mundo Norteamérica 2026 aún se asoma en los ojos de Carlos Acevedo, pero el guardameta está consciente de que un nuevo proceso ha comenzado y anhela que sea el suyo, en el que se quede con la titularidad.

Ya sin Guillermo Ochoa como referente y con Rafael Márquez como entrenador, el chico de la frondosa cabellera está convencido de que tiene el talento para ser el dueño del arco tricolor, aunque sabe que eso se demuestra en la cancha.

"Poder representar a tu país es lo más increíble y se queda Rafa, pero tienes que darle argumentos y esos se muestran dentro del campo con las atajadas, la forma de liderar", sentencia el lagunero. "Estoy puesto para poder competir por un lugar en la Selección".

Lee también La reacción de Kylian Mbappé ante la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de Francia

Eso sí, reconoce que la competencia será feroz, porque "hay grandes arqueros: Luis Ángel [Malagón], Carlos [Moreno], Raúl [Rangel], Alex [Padilla]... Hay muchos porteros en México que tienen ese sueño y posiblidad de representar al país, pero me uno a esa lista".

Ser parte del grupo que enamoró a México durante la más reciente Copa del Mundo le demostró el camino que se debe transitar para que el Tricolor no deje de destacar en los principales eventos.

"Hay que trabajarla siempre [la titularidad], con mucho respeto hacia los demás compañeros, con buena vibra", aclara. "Eso fue lo que nos dejó de enseñanza este Mundial. Como Selección, hicimos algo único y ese sentimiento se pudo percibir en prensa, directivos y afición, porque -si somos realistas- nadie confiaba, pero le dimos la vuelta con base en trabajo y unión de grupo".

Fórmula que, desde su perspectiva, no debe modificarse. El conjunto nacional volvió a hacer click con su afición y es momento de hacer aún más sólida esa relación.

Porque ese gran ambiente que irradiaba el equipo dirigido por Javier Aguirre "fue natural... Amistad, bromas. Todos nos aguantábamos y queríamos lo mejor para México".

"Estuvimos encerrados y no pudimos vivir lo que vieron los aficionados, pero estábamos enfocados en el Mundial", recuerda. "Eso es lo que queremos para México de manera más regular".