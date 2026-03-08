La portería de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo que empieza en menos de 100 días es toda una incógnita. Y aunque los candidatos son claros, los tres comenten constantes errores que generan dudas: Raúl 'Tala' Rangel, Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa.

Por lo que Javier Aguirre tendrá una decisión importante que tomar para el 11 de junio, fecha del juego inaugural contra Sudáfrica en el estadio Banorte.

Estos son los porteros que luchan por un lugar en el Mundial 2026 / Fotos: Imago7

Ante esta controversia, los periodistas de Televisa, David Faitelson y Enrique 'Perro' Bermúdez, comentaron que no sería una sorpresa ver a 'Paco Memo' defender el arco azteca, luego de los errores mostrados por Rangel y Malagón con Chivas y América, respectivamente.

Lee también Copropietario del Inter Miami revela el estratosférico salario de Lionel Messi

¿Qué dijo 'El Perro' Bermúdez sobre Guillermo Ochoa?

A través de sus redes sociales, el experimentado narrador aseguró que ante la irregularidad de los porteros del Rebaño Sagrado y de las Águilas, Ochoa podría ser una válvula de escape para el Vasco.

"Con lo irregular que han sido Malagon y el Tala, no les extrañe que Memo Ochoa termine siendo el titular en la Selección, ya en Sudáfrica el Vasco lo bajo, cuando todos pensabamos que iba a ser titular y puso al Conejo Perez; ahora podria ser al rèves!! que opinan?", expresó.

Con lo irregular que han sido Malagon y el Tala, no les extrañe que Memo Ochoa termine siendo el titular en @miseleccionmx , ya en Sudafrica el Vasco lo bajo, cuando todos pensabamos que iba a ser titular y puso al Conejo Perez; ahora podria ser al rèves!! que opinan? — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) March 8, 2026

¿Qué dijo David Faitelson sobre Guillermo Ochoa?

Lo mismo hizo su compañero en TUDN, quien por medio de X, enfatizó en que con Malagón como suplente en Coapa, y con Rangel y sus errores en las salidas, habría que ir pensando en una posibilidad real de que el guardameta de 40 años de edad sea el titular para el Tri.

"Malagón, suplente y “Tala”, errático en la salida…Como van las cosas, hay que “llamar” a Chipre..", dijo Faitelson, aludiendo al país en donde se encuentra actualmente Ochoa.