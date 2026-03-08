El antiguo estadio Azteca tendrá su reinauguración (ahora bajo el nombre de Banorte), con el compromiso que enfrente a la Selección Mexicana ante su similar de Portugal. En lo que también sirve para ambas escuadras como preparación para el Mundial.

Sin embargo, como se ha reportado en las últimas semanas, es altamente probable que la máxima leyenda del futbol portugués, Cristiano Ronaldo, no esté disponible para jugar, debido a una lesión sufrida con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano

Lee también El increíble error de Ochoa: recibe gol tras filtrarse el balón entre las piernas

Aún sin la presencia del cinco veces Balón de Oro, Portugal cuenta con una de sus mejores generaciones en la historia, y tiene a más figuras mundiales que vendrían a jugar ante México el 28 de marzo.

¿Quiénes son las estrellas de Portugal que jugarán en el estadio Banorte?

Para fortuna de los aficionados lusos, el director técnico Roberto Martínez, cuenta con varios 'cracks' dentro del plantel, tales como:

Bernardo Silva (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rubén Neves (Al-Hilal)

Vitinha (PSG)

Diogo Costa (Porto)

Joao Cancelo (Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Rubén Días (Manchester City)

Rafael Leao (AC Milán)

Es importante destacar que Portugal llega como una de las favoritas a llegar a las instancias finales del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, se espera que su juego ante México lo tomen con alta relevancia para tomar ritmo de cara al certamen internacional.