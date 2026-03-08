Guillermo Ochoa volvió a sufrir una derrota en el futbol de Chipre, donde busca recuperar su mejor versión con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026.

El arquero mexicano cayó (2-1) en la reciente jornada frente al Apollon, un resultado que frenó el impulso que había mostrado en semanas anteriores.

A pesar de llegar al encuentro con buenos minutos y cierta estabilidad en el arco, Ochoa no pudo evitar que su equipo se viera superado en la recta final del partido.

Tras un inicio prometedor, en el que su equipo se adelantó en el marcador, Ochoa parecía encaminado a mantener la racha positiva. Sin embargo, la solidez que había mostrado en compromisos recientes no se reflejó esta vez, y el guardameta terminó encajando dos goles en cuestión de minutos.

Los tantos de Pedro David Rosendo Marques, al minuto 67, y de Bruno Gaspar, al 68, cambiaron el rumbo del encuentro por completo. El segundo gol, en particular, dejó mal parado a Ochoa, quien no logró reaccionar y vio pasar el balón entre sus piernas.

La nula reacción de inmediato llegó a las redes sociales, plataformas en la que los aficionados, mostraron su preocupación por el bajo rendimiento de esa posición para el Tricolor.