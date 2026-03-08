Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores momentos en años dentro de la Liga MX. Bajo el mando de Nicolás Larcamón, la Máquina no solo ha sumado puntos clave, sino que se ha mantenido firme en el primer puesto del Clausura 2026, mostrando una regularidad que ha ilusionado a su afición.

En medio de esta buena racha, Larcamón no ha dudado en destacar el compromiso y la calidad de su plantel.

El técnico argentino ha subrayado que gran parte del éxito recae en la mentalidad colectiva, pero también ha reconocido actuaciones individuales que han marcado diferencia en momentos decisivos. Uno de esos jugadores es Gabriel Fernández, quien se ha consolidado como una pieza fundamental en el ataque celeste.

El buen rendimiento del delantero uruguayo ha sido tal que Larcamón incluso lo ha candidateado públicamente para recibir una oportunidad en la Selección de Uruguay. El estratega considera que Fernández atraviesa un nivel competitivo que podría ser útil para Marcelo Bielsa.

"Yo lo decía el otro día y se lo dije al ‘Toro’ el semestre pasado: ‘No te sorprenda jugar el Mundial’. En el caso de ‘Toro’ es un espectáculo, un jugador integral, refinamiento técnico, fuerza, una potencia descomunal, potencia en los primeros metros, velocidad final, jerarquía para definir con ambas piernas, remate de cabeza. Responde, repliega, sostiene presiones, repite esfuerzos y presiona tras pérdida", mencionó.

El exentrenador del Puebla, agregó que su jugador es uno de los mejores de su país, dejando en manos de Bielsa su participación.

"Yo, desde mi punto de vista, con todo el respeto que merece Bielsa como seleccionador de Uruguay, para mí es hoy por hoy, sin duda, uno de los mejores centros delanteros de Uruguay. Viendo el nivel de los competidores, creo que lo debería considerar, pero obviamente no es algo que a mí me compete. Sí me gustaría por Gabriel".