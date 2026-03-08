La espera para los coleccionistas y aficionados al futbol está por terminar, pues el lanzamiento oficial del álbum del Mundial de la FIFA 2026 se acerca rápidamente.

Esta edición será histórica, no solo por celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, sino también por ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, lo que ampliará el número de figuras, páginas y estampas que formarán parte del tradicional libro.

A menos de cien días para el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México, las filtraciones en redes sociales han comenzado. Imágenes compartidas por usuarios muestran algunos elementos que formarán parte del nuevo álbum de Panini, una colección que se ha convertido en un ritual para niños, jóvenes y adultos.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el presunto regreso del nombre de los clubes donde militan los futbolistas, algo que había desaparecido en ediciones anteriores.

Además, las filtraciones revelan que el diseño del fondo de cada estampa incluiría el logo oficial del Mundial 2026. Según las imágenes, este logo cambiaría de tonalidad dependiendo del país representado, lo que daría variedad y distintividad a cada selección.