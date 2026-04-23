El sitio de reventa de la FIFA tiene cuatro entradas a la venta para la final del Mundial por poco menos de 2,3 millones de dólares cada una.

Las butacas de 2 millones 299 mil 998,85 dólares para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, están ubicadas detrás de un arco en la grada baja, en el bloque 124, fila 45, asientos 33-36.

La FIFA no controla los precios solicitados en su denominado Mercado de Reventa/Intercambio, pero cobra una comisión de compra del 15% al comprador de cada entrada y una comisión de reventa del 15% al vendedor.

Un asiento de pasillo, el 33 del bloque 146, fila 32 de la grada baja, anunciado como estándar de fácil acceso, figuraba a 207 mil dólares, mientras que un asiento de categoría 2 en la última fila del tercer nivel superior figuraba a 138.000 dólares en el bloque 310, fila 26, asiento 23. A unos pocos pies de distancia, el asiento 21 tiene un precio solicitado de 23.000 dólares.

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Las entradas de menor precio para la final que figuraban el jueves en el Mercado eran de 10 mil 935 dólares por cuatro asientos a cuatro filas de la parte superior de la grada alta detrás de una portería, en el bloque 323, fila 23, asientos 13-16.

“La FIFA ha establecido un modelo de venta de entradas y de mercado secundario que refleja las prácticas estándar del mercado de entradas para grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones", dijo el ente rector en un comunicado. "Las comisiones aplicables por facilitar la reventa están alineadas con los estándares de la industria en los sectores deportivos y de entretenimiento de Norteamérica. El enfoque de venta de entradas con precios variables de la FIFA se alinea con las tendencias de la industria en diversos sectores deportivos y de entretenimiento, donde se realizan adaptaciones de precios para optimizar las ventas y la asistencia y garantizar un valor de mercado justo para los eventos”.

Político exige a la FIFA que baje el costo de los boletos del Mundial. FOTO: ESPECIAL

La FIFA afirma que reinvierte los ingresos del Mundial entre sus 211 miembros para desarrollar el deporte.

El miércoles, la FIFA puso a la venta nuevos bloques de entradas en su sitio de venta directa. Las entradas disponibles para la final costaban 10 mil 990 dólares.

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Había entradas disponibles de la FIFA a 11 mil 130 dólares para la semifinal del 14 de julio en Arlington, Texas, y a 9 mil 660 y 4 mil 360 dólares para la semifinal del 15 de julio en Atlanta.

Los precios para el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California, figuraban en 4 mil 105, 2 mil 735, 2 mil 330 y mil 940 dólares, mientras que los asientos para el segundo partido de los estadounidenses contra Australia el 19 de junio en Seattle costaban 2 mil 715 dólares. Las entradas para el cierre de la fase de grupos de Estados Unidos contra Turquía el 25 de junio en Inglewood costaban 2 mil 970 y mil 345 dólares.

El debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto estaba disponible por 3 mil 360, 2 mil 240, mil 645 y 980 dólares.

La FIFA no mostraba entradas para el partido inaugural del torneo del 11 de junio entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México.

Para los cuartos de final, las entradas disponibles eran de 4 mil 200 y mil 610 dólares para el partido del 9 de julio en Foxborough, Massachusetts; 5 mil 730 dólares para el juego del 10 de julio en Inglewood; 4 mil 770 y mil 815 dólares para el partido del 11 de julio en Miami Gardens, Florida, y 4 mil 080 dólares para el juego del 11 de julio en Kansas City, Missouri.

Las entradas para el partido por el tercer puesto en Miami Gardens el 18 de julio podían comprarse por mil 125 dólares.