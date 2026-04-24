El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ya tiene fecha para dar a conocer su lista de convocados para el próximo Mundial 2026.

El técnico italiano divulgará a sus 26 futbolistas en un escenario inusual, ya que las convocatorias de la Canarinha suelen tener lugar en la sede de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), en el barrio Barra da Tijuca de la Ciudad Maravillosa.

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La entidad explicó en una nota que el acto servirá para celebrar el futbol brasileño, "uniendo el pasado y el presente de la selección más victoriosa en Copas del Mundo", con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

El Museu do Amanhã, donde se dará a conocer la lista, está diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava y fue inaugurado el 17 de diciembre de 2015 en la zona portuaria de Río de Janeiro.

El recinto, que tiene unas impresionantes vistas de la bahía de Guanabara, acogió una cumbre de líderes del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en el proceso final de su adhesión, en diciembre de 2023.

¿Cuándo dará conocer Carlo Ancelotti su lista de convocados para el Mundial?

Carlo Ancelotti dará a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026 el 18 de mayo en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro, un espacio donde se mezclan la ciencia, el arte y la innovación, informó este viernes la CBF.

Los brasileños escogidos por 'Carletto' se presentarán a partir del 27 de mayo en el centro de alto rendimiento que la CBF tiene en Teresópolis, en la región serrana de Río, a unos cien kilómetros de la capital fluminense.

El 31 de mayo, la Canarinha jugará un amistoso con Panamá en el estadio Maracaná para despedirse de sus aficionados y al día siguiente pondrá rumbo a Estados Unidos.

Allí se medirá con Egipto el 6 de junio en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland, en el último test antes de su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.