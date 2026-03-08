Los rumores sobre una posible relación entre Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito explotaron en las últimas horas en las redes sociales, lo que los ha colocado rápidamente en tendencia en España, Francia y varios países.

Todo comenzó cuando el conocido bloguero francés Aqababe publicó supuesta información exclusiva afirmando que ambos habían sido vistos juntos en Madrid el 25 de febrero, y al día siguiente en un bar de París (el Pullman), donde habrían pasado la noche y se habían mostrado muy cariñosos.

Estas publicaciones, acompañadas de fotos borrosas y testimonios de testigos, desataron una ola de especulaciones que se extendió por Instagram, X y otros medios.

Las supuestas pruebas que alimentan el rumor incluyen avistamientos en ambas ciudades: Madrid, donde Mbappé juega en el Real Madrid, y París, ciudad natal del futbolista y donde Ester Expósito habría estado recientemente, posiblemente donde coincidieron con eventos como la Semana de la Moda.

Algunos medios y cuentas de fans compartieron imágenes de ellos en actitudes cercanas en un nightclub parisino, aunque la calidad de las fotos es baja y no había confirmación clara de que sean realmente ellos.

Ni Mbappé ni Expósito hicieron comentarios públicos al respecto, lo que dejó el tema en el terreno de la especulación.

¿Cómo es el nuevo video donde captaron juntos a Mbappé y Expósito?

Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un video que confirma que sí han estado juntos, pero sobre todo porque en la grabación se ve el momento me que ambos salen de un hotel.

En la cuenta de un fanático del jugador francés, se ve la grabación justo en el momento en que Kylian Mbappé sale del hotel The Royal Monseau, para dirigirse custodiado por un individio hacia un vehículo donde ya lo esperaba Ester.

De esta manera, aunque no se confirma que haya una relación entre ambos, sí deja en claro que el futbolista y la actriz han estado juntos.