El presente de Armando González confirma que su explosión en el futbol mexicano no ha sido casualidad. A sus 22 años, el delantero del Guadalajara atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y comienza a llamar la atención fuera de México.

Durante el torneo Clausura 2026, el atacante se consolidó como titular indiscutible en el esquema del técnico Gabriel Milito. Su capacidad para aparecer en el área, su lectura de juego y su contundencia frente al arco lo colocan otra vez entre los protagonistas del campeonato.

Su buen momento se mantiene en el Clausura 2026. Con seis goles en lo que va del torneo, González pelea de nuevo por la cima de la tabla de goleadores y confirma su capacidad para responder en partidos de alta exigencia.

La muestra más reciente ocurrió en el Clásico Tapatío. El Rebaño Sagrado derrotó 2-1 al Atlas FC en la jornada 10, en un duelo que devolvió confianza a la afición rojiblanca. González marcó uno de los tantos que sellaron la remontada y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche en Guadalajara.

Su impacto también ha llegado a la Selección Mexicana. El delantero debutó con el Tri mayor a finales de 2025 y bajo el mando de Javier Aguirre ha recibido varios llamados y suma participaciones con goles y asistencias que fortalecen su candidatura rumbo al Mundial de 2026.

¿Qué equipos de Europa siguen de cerca los pasos de la 'Hormiga' González?

El rendimiento del atacante ya genera interés en Europa. De acuerdo con información de Fox Sports, el Borussia Dortmund siguió de cerca su actuación en el Clásico Tapatío y analiza su evolución para un posible movimiento.

Otro club que aparece en el radar es el Barcelona. El conjunto catalán busca opciones a futuro y considera atractivo el perfil del mexicano por su juventud, movilidad y proyección.

Según el portal especializado Transfermarkt, González tiene un valor cercano a los siete millones de dólares, cifra que podría convertirlo en una apuesta interesante para clubes europeos que buscan talento en el ataque.