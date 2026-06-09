Cuando la Selección Mexicana salte a la cancha del Estadio Ciudad de México el 11 de junio para inaugurar el Mundial 2026 ante Sudáfrica, no solo estará abriendo una nueva edición del torneo. También escribirá un capítulo más en una historia que ningún otro país puede presumir.

Se convertirá en la selección con más partidos inaugurales disputados en la historia de los Mundiales. Será la octava ocasión que el Tricolor protagonice el encuentro que da inicio a la máxima fiesta del futbol.

La historia comenzó en Uruguay 1930, cuando México y Francia disputaron el primer partido mundialista de todos los tiempos. Aquella tarde en el estadio Pocitos terminó con derrota mexicana por 4-1.

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A partir de entonces, los partidos inaugurales no han sido precisamente amables con la Selección Mexicana. En Brasil 1950, el conjunto nacional fue goleado por los anfitriones en el Maracaná. Cuatro años después, en Suiza 1954, Brasil volvió a imponerse con autoridad. Lo mismo ocurrió en Suecia 1958 y Chile 1962, cuando el Tri volvió a arrancar los Mundiales con derrotas.

El momento más especial llegó en 1970. Por primera vez, México organizaba una Copa del Mundo y el Estadio Azteca fue escenario del partido inaugural ante la Unión Soviética.

Selección Mexicana en la Copa Mundial de 1970 / Foto: Especial

Hubo que esperar cuatro décadas para volver a ver a México en un partido inaugural. Fue en Sudáfrica 2010, cuando el equipo dirigido por Javier Aguirre empató 1-1 con la selección anfitriona gracias a un gol de Rafael Márquez.

Por ahora, en siete partidos inaugurales, México acumula cinco derrotas y dos empates. Nunca ha ganado. Además, apenas ha marcado dos goles y ha recibido 18.

Algunos jugadores de la Selección Mexicana utilizaron los zapatos especiales de Nike en Sudáfrica 2010 | FOTO: Especial

En dos días, el Tri volverá a abrir una Copa del Mundo y lo hará nuevamente frente a Sudáfrica, el mismo rival con el que empató en 2010. El escenario será el estadio Banorte y el objetivo está claro: conseguir por fin la primera victoria de su historia en un partido inaugural.

Resultados de México en partidos inaugurales de los Mundiales

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Suiza 1954: Brasil 5-0 México

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Brasil 2-0 México

México 1970: México 0-0 Unión Soviética

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México