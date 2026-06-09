En menos de 48 horas, comenzará a rodar el balón en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

México y Sudáfrica serán los encargados de disputar el partido inaugural del Mundial, sobre la cancha del estadio Ciudad de México.

Este jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas, el Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán con el objetivo de conseguir su primera victoria en la justa mundialista.

Cabe recordar que hace 16 años, en la decimonovena edición de la justa mundialista, estas dos selecciones también jugaron el primer encuentro.

En aquel momento, estos países empataron (1-1) de manera sorpresiva, con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

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Casi dos décadas después, México y Sudáfrica se vuelven a ver las caras en el torneo más importante del futbol a nivel mundial.

Para este partido, ambos llegan con una exhaustiva preparación que realizaron en los últimos meses.

El Tricolor de Javier Aguirre cuenta con una impresionante racha de ocho duelos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de seis victorias y dos empates.

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La última ocasión que perdió fue contra Paraguay (1-2) en noviembre del año pasado.

Por su parte, la escuadra de Hugo Broos ha disputado cuatro amistosos en 2026, pero no ha podido ganar ni uno solo, con tres empates (Panamá, Nicaragua y Jamaica) y una derrota (Panamá).

Incluso, su último partido, ante los Reggae Boyz, lo disputó en territorio mexicano.

Desde la semana pasada, la representante de África aterrizó en nuestro país para afinar los últimos detalles, de cara al encuentro inaugural.

La Selección de Sudáfrica se instaló en Pachuca, donde estuvo entrenando en las instalaciones de los Tuzos y donde afrontó el amistoso contra Jamaica en el estadio Hidalgo.

Luego de cerrar su preparación, los Bafana Bafana ya se trasladaron a la Ciudad de México para encarar su debuta en Norteamérica 2026.

Este martes por la tarde, los africanos llegaron a la capital de nuestro país para concentrarse un hotel de Santa Fe.

A su llegada, los futbolistas de Sudáfrica fueron recibidos con mariachi y por varios aficionados que se dieron cita.

Incluso, algunos jugadores se tomaron el tiempo para regalarles unos autógrafos a unos niños presentes en su hotel de concentración.