En menos de 48 horas, comenzará la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

El Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán sobre la cancha del estadio Ciudad de México este jueves 11 junio en punto de las 13:00 horas.

Ambas selecciones saldrán a buscar su primera victoria en la justa mundialista para dar un paso importante en el Grupo A.

Los dos países se volverán a ver las caras en una justa mundialista, luego de 16 años.

Ellos también se encargaron de disputar el primer juego en Sudáfrica 2010, donde empataron (1-1) en el Soccer City de Johannesburgo.

Para este partido, Javier Aguirre todavía no tiene definido a 100% a su equipo titular; aunque, las dudas que tiene son pocas.

Una de ellas es en la portería, ya que la experiencia de Guillermo Ochoa podría ganarle a la juventud de Raúl Rangel.

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Para Sebastián Abreu, Paco Memo no sólo tiene que estar en el 11 inicial, sino que debe, incluso, ser el capitán de la Selección Mexicana.

El Loco considera que su bagaje ayudará para que los jugadores jóvenes se sientan arropados en un partido tan importante.

"Si está Memo en cancha, Memo [tiene que ser el capitán], es historia pura y está vigente. Para mí, con todo lo que implica la efervescencia de jugar una Copa del Mundo en tu casa, tener a alguien que jugó seis Mundiales le va a transmitir esa tranquilidad a los demás", declaró.

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Durante su participación en Futbol Picante de ESPN, el exfutbolista uruguayo reconoció que le gustaría ver a Guillermo Ochoa disputar una Copa del Mundo que sería histórica.

"Capaz que para el segundo o tercero no, pero en el primero, donde implica mucho también el entorno, encontrarte con esa atmósfera totalmente diferente, tener a alguien con esa semblanza, experiencia, aplomo, aparte terminas dándole a lo que todos queremos o a los que lo apreciamos entrar en el récord histórico junto con Messsi y Cristiano, un mexicano de ley, de raíz, entre los mejores", resaltó.