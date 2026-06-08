La Selección Mexicana continúa con sus entrenamientos rumbo a la Copa del Mundo 2026 y este lunes 8 de junio volvieron a recibir medios de comunicación por 15 minutos.

En la práctica de este día llamó la atención la presencia del juvenil Diego Ochoa. El central entrenó con el equipo de Javier Aguirre para apoyar a la plantilla, previo al debut el jueves 11 de junio.

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El capitan de la Selección Mexicana Sub 20 en el pasado Mundial juvenil estuvo concentrado en el Centro de Alto Rendimiento con el combiando Sub 23 y el cuerpo técnico eligió quedarse con él para apoyar en los entrenamientos.

Ochoa, de 21 años, es futbolista de los Rayos de Necaxa y apunta a ser uno de los jugadores relevantes para el siguiente ciclo mundialista. Su buen mundial juvenil lo puso en el radar del futbol mexicano.

Diego Ochoa, capitán de la Sub-23, presente con la Selección Mexicana mayor.



El juvenil estuvo realizando trabajos al ritmo de Javier Aguirre. pic.twitter.com/5EUuAQgHx1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 8, 2026

Diego Ochoa saltó de los Bravos de Juárez al Necaxa para el siguiente torneo Apertura 2026. El zaguero tricolor busca consolidación en Primera División.