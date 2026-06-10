La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de años de espera, preparación y expectativas, la Copa del Mundo 2026 está a punto de comenzar. La emoción crece entre millones de aficionados, especialmente en territorio mexicano, donde el debut del Tricolor frente a Sudáfrica concentra la atención a solo unas horas del silbatazo inicial.

La Selección Mexicana se alista para abrir el torneo en el Estadio Ciudad de México, recinto que promete una atmósfera cargada de emoción y tribunas abarrotadas por seguidores que sueñan con un arranque memorable del equipo nacional.

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Mientras el equipo mantiene concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el cuerpo técnico trabaja en los últimos ajustes antes del compromiso inaugural. Sin embargo, una escena durante la práctica encendió la preocupación por unos instantes y puso en alerta a quienes siguen de cerca la preparación del equipo.

Un video difundido en redes sociales mostró un choque entre Edson Álvarez y Gilberto Mora durante una dinámica de entrenamiento.

El mediocampista mexicano, conocido por la intensidad con la que disputa cada balón, impactó al juvenil de Xolos en una acción que casi termina en un accidente mayor.

El “Machín” metió el cuerpo ante el joven futbolista, quien perdió estabilidad por unos segundos y estuvo cerca de caer de forma aparatosa sobre el césped.

La escena provocó tensión fugaz, sobre todo porque Mora representa una de las grandes promesas del futbol mexicano y cualquier inconveniente físico a estas alturas habría significado un duro golpe para el entorno del Tri.

Puto Edson casi rompe a la hormiga y nos deja sin morita 😭 pic.twitter.com/4VmzlxXhXv — (fan) Nataagoat (@nataaagoat) June 10, 2026

Por fortuna, el susto no pasó a más. Gilberto Mora logró recuperar el equilibrio y siguió la práctica sin problemas, lo que devolvió tranquilidad al grupo.