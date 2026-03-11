Oribe Peralta no está en contra de los futbolistas naturalizados en la Selección Mexicana. Después de que Álvaro Fidalgo se convirtiera en un jugador elegible para el estratega Javier Aguirre, el “Cepillo” reconoció su calidad como mediocampista. Sin embargo, pidió no desplazar al talento nacional en las convocatorias del Tricolor.

“Si tienes un naturalizado que pueda marcar esa diferencia abismal, es justo que le quites el lugar a uno de acá. [...] Aún así, desde la óptica mía, tienes a muchos jugadores en distintas posiciones donde si Álvaro va sería de gran apoyo, pero si no va, tampoco es como que nos quedemos sin jugadores”, aseveró Peralta.

El exdelantero recordó la habilidad de figuras como Obed Vargas en el Atlético de Madrid,Gilberto Mora en el Club Tijuana,Carlos Rodríguez en Cruz Azul, Edson Álvarez en el Fenerbahce y Marcel Ruiz en el Toluca, escuadra bicampeona del balompié nacional. Un listado que prioriza una media cancha de futbolistas mexicanos, rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“No tengo nada en contra de los naturalizados. La verdad es que esto va más allá de los colores. Es cierto que Álvaro es un gran jugador. Hoy en día —todos los que estén a gran nivel— van a ser convocados”, sentenció.

Javier Aguirre visitó al "Maguito" en el Coliseum Alfonso Pérez

En días anteriores, Javier Aguirre fue captado en el palco del Coliseum Alfonso Pérez, donde visitó a Álvaro Fidalgo durante la derrota (2-0) que el Real Betis sufrió ante el Getafe en la Jornada 27 de LaLiga.

Las puertas en la Selección Mexicana se le abrieron al “Maguito” después de que, a principios de febrero, la FIFA autorizara su cambio de federación, ya que cumplió el requisito de vivir cinco años seguidos en territorio mexicano; razón por la que podría aparecer en la convocatoria para el partido que el Tricolor disputará contra Portugal el próximo 28 de marzo.

