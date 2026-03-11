Este miércoles el América hizo oficial el peor de los escenarios para Luis Ángel Malagón: el portero azulcrema se rompió el tendón de Aquiles y se perderá la Copa del Mundo.

A través de un comunicado en redes sociales, las Águilas compartieron el parte médico que revela la gravedad de la lesión de su portero titular, quien cayó lesionado durante la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF ante Philadelphia Union este martes.

¿Qué fue lo que informó el club América sobre la lesión de Malagón?

"El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", publicó el conjunto de Coapa.

Según los expertos en medicina del deporte, la recuperación para un atleta de alto rendimiento después de someterse a una operación por este tipo de lesión, es de 6 a 9 meses, por lo que Malagón se despide de la posibilidad de atajar en la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo se lesionó Luis Ángel Malagón?

Al minuto 37 del primer tiempo, en un intento de despeje, Malagón sintió una molestia en su pierna derecha y se tiró al césped en clara señal del dolor que invadió su cuerpo.

El guardameta mexicano se agarró la pierna mientras sus compañeros corrieron a auxiliarlo. Malagón abandonó el campo de juego en camilla y con lágrimas en el rostro, anticipando la gravedad de su accidente.

De esta forma, porteros como Raúl Rangel, Carlos Acevedo y el propio Guillermo Ochoa podrían tener asegurada su convocatoria para el próximo Mundial.