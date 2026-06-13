Australia vs Turquía: Horario y dónde ver hoy el partido del grupo D del Mundial 2026

Australia y Turquía pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este sábado 13 de junio, cuando se enfrenten en el estadio de Vancouver, Canadá, en un compromiso que promete intensidad desde el primer minuto.

El encuentro corresponde al Grupo D, sector que abrió actividades un día antes con la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay por marcador de 4-1.

Ese resultado dejó a los norteamericanos como líderes momentáneos, por lo que australianos y turcos buscarán sumar puntos importantes en su estreno mundialista.

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La selección de Australia llega al torneo con algunas dudas tras los resultados que dejó en sus últimos compromisos amistosos.

El representativo oceánico consiguió dos triunfos, empató una ocasión y sufrió una derrota en sus cuatro juegos de preparación. Ese tropiezo ocurrió en mayo, cuando cayó por la mínima diferencia ante México.

Por su parte, Turquía aparece con un panorama más alentador gracias a una racha positiva de cuatro encuentros sin perder. El conjunto europeo consiguió dos de esas victorias durante el repechaje de la UEFA, instancia en la que superó 1-0 a Rumania y repitió el marcador frente a Kosovo para asegurar su boleto mundialista.

Uno de los futbolistas a seguir será Arda Güler, joven figura del Real Madrid que se ha convertido en uno de los hombres más importantes del combinado turco gracias a su talento ofensivo y capacidad para desequilibrar.

¿Cuando y dónde ver el partido Australia vs Turquía?

El duelo entre Australia y Turquía se disputará este sábado 13 de junio a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de VIX, aunque será necesario contar con el plan especial del Mundial para acceder al partido en vivo.